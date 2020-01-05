مجلس الغرف:100 شركة موريتانية تبحث الاستثمار مع القطاع الخاص السعودي

الرياض – مباشر: انطلق اليوم الأحد، لقاء الأعمال السعودي الموريتاني، بحضور رئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي، ورئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين، وسط حضور أكثر من 100 شركة موريتانية.

وذكر مجلس الغرف السعودية، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن اللقاء شهد عروضاً تقديمية من الجانب السعودي؛ إذ قدمت الهيئة العامة للاستثمار عرضين تضمنا صناعة الأغذية وصناعة الأدوية.

وأشار المجلس، إلى أن هيئة تنمية الصادرات وبرنامج الصادرات السعودية قدما عروضاً تعريفية عن جهود المملكة في رفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50 بالمائة.

وانعقد اللقاء بحضور أمين عام مجلس الغرف المكلف حسين العبدالقادر، وبمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة موريتانية؛ تبحث عن فرص الشراكة الاستثمارية الواعدة مع نظرائهم في القطاع الخاص السعودي.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن المملكة تسعى من خلال رؤيتها 2030 إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الصديقة ومنها جمهورية موريتانيا.

وأضاف العبيدي، أن ذلك يؤكد على مساندة كافة الجهات المعنية لهذا اللقاء الذي تسعى المملكة فيه لتوسيع آفاق التعاون في كافة المجالات، والوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاع الأعمال في البلدين.

ومن جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمد زين العابدين، إن انطلاق اللقاء الاقتصادي لأصحاب الأعمال الموريتانيين والسعوديين يمثل نقلة نوعية في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز فرص التعاون المتاحة، واستعراض سبل تعزيز الشراكة بينهما في المجالات التجارية والاقتصادية.

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