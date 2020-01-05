الرئيس الأمريكي يطلع الكونجرس رسمياً على عملية قتل "سليماني"

مباشر: أطلع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الكونجرس رسميا اليوم الأحد بشأن الضربة الصاروخية التي قتلت قياديا عسكريا إيرانيا في العراق.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن هذا الإبلاغ سري ولا يمكن الكشف عن تفاصيله، ووصفت ذلك بأنه "تصرف غير عادي على الإطلاق بحجب محادثة هامة عن الجمهور"، حسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت بيلوسي أن "هذه الوثيقة تثير تساؤلات جادة وعاجلة بشأن توقيتها وطبيعة وتبرير قرار الإدارة الأمريكية بالخوض في عداولات ضد إيران".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أعلنت صباح الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وبينما اعتبرت بيلوسي أن ترامب نفذ هذه الضربة دون موافقة من الكونجرس أو توضيح الاستراتيجية للجمهور، فإن إدارة ترامب تقول إن لديها صلاحية شن ضربات بموجب قانون صدر عام 2002 ووافق عليه الكونجرس للرئيس" بوش الأصغر " آنذاك لغزو العراق.

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