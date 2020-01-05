أخبار عاجلة

الدولار لأمريكي يستقر عالمياً مع تراجع التصعيد الجيوسياسي -
ماذا تعني الضربة الجوية الأمريكية للنفط والأسواق العالمية؟ -
"هدف": تدشين مركز دعم صنع القرار لسوق العمل بالسعودية -
ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية -
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية -
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل -
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش -
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

عُمان تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية بين أمريكا وإيران

Google+ Print
عُمان تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية بين أمريكا وإيران عُمان تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية بين أمريكا وإيران

 

مباشر: دعت عُمان لتغليب لغة الحوار واللجوء للوسائل الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، عبر وكالة الأنباء الرسمية، تقول فيه "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة  الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكدت عُمان على ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع  في المنطقة.

ودعت عُمان المجتمع الدولي لاغتنام رغبة الطرفان بعدم التصعيد وتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.


ترشيحات..

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق أو إيران

ترامب:إيران لم تربح أي حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات

البنتاجون: قتل قاسم سليماني لردع خطط إيران في المنطقة

ترامب:لا نسعى لحرب مع إيران لكننا مستعدون في حالة الضرورة

ترامب: إيران لم تنتصر أبداً في أي حرب

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مورجان ستانلي: الاقتصاد لا يضمن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

مورجان ستانلي: الاقتصاد لا يضمن فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية

الأخبار – ترامب يتعهد برد سريع وقوي على أي هجوم إيراني

الأخبار – ترامب يتعهد برد سريع وقوي على أي هجوم إيراني

مجلس النواب الأمريكي يبحث تشريع لتحجيم تحركات ترامب ضد إيران

مجلس النواب الأمريكي يبحث تشريع لتحجيم تحركات ترامب ضد إيران

ترامب: مستعدون للرد بقوة وسرعة على أيّ هجوم

ترامب: مستعدون للرد بقوة وسرعة على أيّ هجوم