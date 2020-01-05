عُمان تدعو لتغليب الحوار والدبلوماسية بين أمريكا وإيران

مباشر: دعت عُمان لتغليب لغة الحوار واللجوء للوسائل الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، عبر وكالة الأنباء الرسمية، تقول فيه "تتابع السلطنة باهتمام بالغ التطورات الأخيرة المؤسفة لحالة التوتر والتصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأكدت عُمان على ضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية لحل القضايا الخلافية بشكل ينهي الصراع في المنطقة.

ودعت عُمان المجتمع الدولي لاغتنام رغبة الطرفان بعدم التصعيد وتكثيف الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.



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