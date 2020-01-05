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ترامب مهدداً إيران.."سنضرب 52 موقعاً حال الرد على مقتل سليماني"

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مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ، إن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أمريكيين أو أي أصول أمريكية رداً على قتل القائد الإيراني قاسم سليماني في هجوم أمريكي بطائرة مسيرة يوم الجمعة.

وأضاف ترامب في تغريدة على موقع "تويتر"، اليوم الأحد، أن "بعض المواقع على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة".

وتابع ترامب: "الولايات المتحدة لا تريد أي تهديدات أخرى..والأهداف الاثنين والخمسين تمثل 52 أمريكياً احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأمريكية بطهران عام 1979".

ومن جانبها، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات، إن الإجراء العسكري المثير للاستفزاز والتصعيدي وغير المتناسب الذي نفذته إدارة ترامب يسهم في بقاء العسكريين والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفائنا في خطر".

وكان البنتاجون قد وافق يوم الجمعة على إرسال نحو 3000 جندي إلى الشرق الأوسط، في إجراء احترازي على خلفية تصاعد التهديدات في المنطقة.

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