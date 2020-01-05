جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى معدل للمسافرين منذ التدشين

الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل الجسر، يوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، رابع أعلى عدد مسافرين منذ تدشينه، بأزمنة عبور قياسية؛ وذلك وفقا لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بلغ بالأمس 122.92 ألف مسافر.

وأضافت المؤسسة، أن عدد المتجهين للسعودية بلغ 65.96 ألفا، فيما بلغ عدد المتجهين للبحرين 56.96 ألف مسافرا.

وسجلت أزمنة العبور، وفقا للمؤسسة، 26 دقيقة معدل زمن إنهاء إجراءات السفر إلى البحرين في ساعات الذروة، و41 دقيقة كأعلى زمن تم تسجيله.

فيما بلغت، 35 دقيقة كزمن إنهاء إجراءات السفر إلى السعودية في ساعات الذروة، و48 دقيقة كأعلى زمن.

ودشن جسر الملك فهد، مطلع يناير/ كانون الثاني 2020، عبور الدراجات النارية لأول مرة بصفة رسمية، مع تطبيق اشتراطات السلامة والتعليمات الصادرة.

ترشيحات:

مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يتراجع خلال ديسمبر..ونظرة متفائلة للشركات

السعودية.. "هدف" يطالب بإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة "طاقات"

السعودية تصدر قواعد الفصل بالمنازعات الضريبية رسمياً

رسمياً.. السعودية تطبق 14 ترتيباً تنظيمياً لمكافحة الفساد المالي والإداري

العمل السعودية تطلق المرحلة الثانية من برنامج "العمل عن بُعد"

وزير التجارة: "لو كنت وزيراً ما قراراتك في 2020؟"..والسعوديون يجيبون

"حساب المواطن" بالسعودية يكشف عن عملياته التشغيلية في 2019

حصاد 2019.. القطاع الخاص فرس الرهان للاقتصاد السعودي

الشورى السعودي يقر اتفاقية استئناف النفط بالمنطقة المقسومة مع الكويت

السعودية تبدأ تطبيق قرار العمل الليلي.. تعرف على الشروط والمزايا

البلدية السعودية تبدأ استقبال طلبات المحلات التجارية للعمل 24 ساعة