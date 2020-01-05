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جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى معدل للمسافرين منذ التدشين

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جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى معدل للمسافرين منذ التدشين جسر الملك فهد يسجل رابع أعلى معدل للمسافرين منذ التدشين

الرياض – مباشر: أعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل الجسر، يوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، رابع أعلى عدد مسافرين منذ تدشينه، بأزمنة عبور قياسية؛ وذلك وفقا لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إن إجمالي عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد بلغ بالأمس 122.92 ألف مسافر.

وأضافت المؤسسة، أن عدد المتجهين للسعودية بلغ 65.96 ألفا، فيما بلغ عدد المتجهين للبحرين 56.96 ألف مسافرا.

وسجلت أزمنة العبور، وفقا للمؤسسة، 26 دقيقة معدل زمن إنهاء إجراءات السفر إلى البحرين في ساعات الذروة، و41 دقيقة كأعلى زمن تم تسجيله.

فيما بلغت، 35 دقيقة كزمن إنهاء إجراءات السفر إلى في ساعات الذروة، و48 دقيقة كأعلى زمن.

ودشن جسر الملك فهد، مطلع يناير/ كانون الثاني 2020، عبور الدراجات النارية لأول مرة بصفة رسمية، مع تطبيق اشتراطات السلامة والتعليمات الصادرة.

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