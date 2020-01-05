مؤشر مديري المشتريات بالسعودية يتراجع خلال ديسمبر..ونظرة متفائلة للشركات

الرياض – مباشر: سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية تراجعاً خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019 لمستوى 56.9 نقطة مقارنة بــ 58.3 نقطة في الشهر السابق.

وأظهرت الدراسة، التي أعدتها شركة أبحاث "IHS Markit" برعاية بنك الإمارات دبي الوطني؛ وفقاً لبيان اطلع عليه "مباشر" اليوم الأحد، أن مؤشر مديري المشتريات التابع للسعودية تراجع في الشهر الماضي لأدنى مستوى في 5 أشهر، وبالتحديد من شهر يوليو/ تموز الماضي.

ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي في السعودية عبارة عن مؤشر مركب تم إعداده؛ ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت الدراسة، أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط ظلت متفائلة بشأن توقعات النمو الخاصة بها في الـ12 شهراً المقبلة.

وقالت، إنه على الرغم من أن مستوى التفاؤل الإيجابي هبط قليلاً منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لكنه ظل أعلى بمسافة جيدة من المستويات التي شهدها منتصف 2019، مبينة أن الشركات المشاركة في الدراسة أشارت إلى تطلعات تحسن الظروف الاقتصادية والزيادة التي تتبعها في فرص الأعمال الجديدة.

كما أوضحت الدراسة، إلى أن إجمالي حجم الأعمال الجديدة شهد زيادة حادة في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، إلا أن وتيرة التوسع تراجعت عن الذروة التي شهدها شهر نوفمبر/ تشرين الثاني التي كانت الأعلى في 4 سنوات ونصف.

ولفتت الدراسة، إلى أن بيانات شهر ديسمبر/ كانون الأول أشارت إلى تراجع نمو النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي ووصوله إلى أبطأ معدلاته منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2018.

وبحسب الدراسة، علقت الشركات على زيادة المنافسة على الأعمال الجديدة والصعوبات اللاحقة في تحويل استعلامات العملاء إلى مبيعات، مبينة أنه بالنسبة للحالات التي شهدت نمواً في النشاط التجاري كان هذا مرتبطاً على الأغلب بتدشين منتجات جديدة واستراتيجيات التسويق الناجحة.

وشهدت أعداد الموظفين، بحسب الدراسة، زيادة للشهر التاسع على التوالي على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ولكن بوتيرة هامشية فقط، حيث جاءت زيادة أعداد الموظفين لتعكس جزئياً زيادة الضغط على النشاط التجاري، ويشير إلى ذلك تجدد زيادة الأعمال غير المنجزة في نهاية 2019.

ولفتت الدراسة، إلى أن مشتريات مستلزمات الإنتاج شهدت توسعاً بوتيرة قوية ومتسارعة في شهر ديسمبر/ كانون الأول، وكان ارتفاع مستويات النشاط الشرائي مرتبطاً بالطلبات الجديدة ومحاولات زيادة المخزون.

وفي تعليقه على نتائج الدراسة، قال المدير الاقتصادي المساعد في مجموعة"Markit IHS"، تيم مور، إن مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية أشار إلى تراجع قصير الأمد في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع تراجع نمو النشاط التجاري والأعمال الجديدة منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف مور، أن الدراسة واصلت الإشارة إلى تحسن أقوى بكثير في الأوضاع التجارية مقارنة بـما كان عليه الوقت في نفس الوقت من 2018، وخاصة فيما يتعلق بزيادة الطلبات الجديدة.

ولفت مور، إلى أن أحدث البيانات أشارت أيضاً إلى أن الشركات غير المنتجة للنفط في السعودية واثقة بشأن توقعات عام 2020، مبينة أن مستوى تفاؤل الشركات وصل إلى مستوى أعلى بكثير مما كان عليه في منتصف العام الماضي.

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