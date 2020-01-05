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13 سهماً تخالف تراجعات السوق السعودي.. و"أنعام" بالصدارة

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مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سوق الأسهم "تداول"، تراجعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الأحد، وسط موجة من التراجعات، تجتاح أسواق المنطقة، على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وخالفت مجموعة من الأسهم الاتجاه، بصدارة سهم أنعام القابضة، الذي صعد 10 بالمائة، بحلول الساعة 11:00 بتوقيت السعودية، ليقفز إلى مستوى 182.60 ريال.

وجاء سهم "الكابلات" بالمركز الثاني من حيث أعلى المكاسب، بعد ارتفاع 5.08 بالمائة إلى مستوى 23.58 ريال.

وكانت أقل المكاسب على مستوى هذه الأسهم لسهم "التعاونية"، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.13%، ليصل إلى مستوى 77 ريالاً.

وتراجع المؤشر العام للسوق "تاسي"، نحو 1.2 في تلك الأثناء، بخسائر بلغت نحو 100.89 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,296.12 نقطة.

وتوقع محللون لـ"مباشر" أن تشهد أسواق الأسهم الخليجية تراجعات قوية، تزامناً مع هبوط البورصات العالمية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

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