السعودية.. "هدف" يطالب بإعلان وظائف التشغيل والصيانة عبر بوابة "طاقات"

الرياض – مباشر: دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالسعودية منشآت القطاع الخاص إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات).

وقال الصندوق، في بيان له اليوم الأحد، إن الهدف من هذا الإجراء الاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.

وأشار الصندوق، إلى أن توطين قطاع التشغيل والصيانة يهدف إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.

يُذكر أن "هدف" يساهم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في تغطية التكلفة المالية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية؛ للعمل في قطاع التشغيل والصيانة، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه.

ويقدم الصندوق عبر بوابة "طاقات" ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.

وأصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية أحمد بن سليمان الراجحي، في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51 بالمائة من رأسمالها.

وأصدر الوزير، مؤخراً، قراراً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة.

ونص دليل التوطين: "على أنه من مبدأ خلق فرص متكافئة لجميع السعوديين الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة؛ فإنه يجب على الجهات العامة، تضمين فقرة في كراسة المنافسة، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، لضمان الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد".

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