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السوق السعودي يتراجع 1.4% بالتعاملات المبكرة..وسط هبوط جماعي للقطاعات

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السوق السعودي يتراجع 1.4% بالتعاملات المبكرة..وسط هبوط جماعي للقطاعات السوق السعودي يتراجع 1.4% بالتعاملات المبكرة..وسط هبوط جماعي للقطاعات

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم "تداول" بشكل ملحوظ، بالتعاملات المبكرة لجلسة اليوم الأحد، في ظل أداء سلبي لجميع القطاعات.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي"، تراجعاً نسبته 1.41 بالمائة، بحلول الساعة 10:15 بتوقيت السعودية، بخسائر بلغت 118 نقطة، هبط بها إلى مستوى 8,278.93 نقطة.

وجاءت جميع القطاعات باللون الأحمر، بصدارة "الإعلام"، الذي هبط نحو 3.47 بالمائة، تلاه قطاع الاتصالات بتراجع 2.48 بالمائة.

وهبط قطاع البنوك 1.56 بالمائة، في هذه الأثناء، وبلغت خسائر قطاع المواد الأساسية 1.15 بالمائة، وسجل قطاع الطاقة تراجعاً نسبته 0.78 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت الخسائر 177 سهماً، تصدرها "الأبحاث والتسويق" بتراجع نسبته 3.56 بالمائة، وخالفت 10 أسهم الاتجاه، بصدارة "أنعام القابضة"، الذي صعد 9.04 بالمائة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات، 26.5 مليون سهم بلغت قيمتها 663.6 مليون ريال، من خلال 25.6 ألف صفقة.

وتصدر سهم أرامكو السعودية نشاط الأسهم بالقيمة، بنحو 104.7 مليون ريال، من خلال 3 ملايين سهم، وهبط السهم 0.85 بالمائة إلى 34.80 ريال.

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 1.81 بالمائة، فاقداً 124.43 نقطة من قيمته ليصل إلى مستوى 6,745.31 نقطة.

وتصدر "بحر العرب" الخسائر بتراجع نسبته 3.76 بالمائة، ولم يشهد السوق أية مكاسب في تلك الأثناء.

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة الخميس الماضي، مرتفعاً 0.46 بالمائة، ليسجل أول مكاسبه، بالعام 2020، في ظل أداء إيجابي للقطاعات الكبرى.

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