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الخارجية السعودية: نرفض التدخل التركي بالشأن الليبي

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الخارجية السعودية: نرفض التدخل التركي بالشأن الليبي الخارجية السعودية: نرفض التدخل التركي بالشأن الليبي

الرياض ـ مباشر: أعربت المملكة العربية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وتندد المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

واعتبرت الخارجية السعودية، في بيان هذا التدخل انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية.

كما اعتبرته مخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر 2019م.

وأكدت المملكة أن هذا التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية.

ووافق البرلمان التركي يوم الخميس الماضي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في البلاد بناء على طلب رسمي للحصول على دعم عسكري من تركيا.

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