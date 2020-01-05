تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية عن تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه وتشكيل لجان المجلس لدورته الجديدة

تعلن شركة المواساة للخدمات الطبية أن مجلس إدارتها المنتخب من قبل الجمعية العامة العادية السادسة عشرة المنعقدة بتاريخ 16/12/2019م والمعلن نتائجها بتاريخ 17/12/2019م لدورته الجديدة التي تبدأ اعتباراً من 04/01/2020م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 03/01/2023م قد قرر في اجتماعه المنعقد بالتمرير بتاريخ 04/01/2020م ما يلي:
1- تعيين كل من :
الأستاذ / محمد سلطان السبيعي رئيساً لمجلس الإدارة
الأستاذ / ناصر سلطان السبيعي نائباً لرئيس المجلس
الأستاذ / محمد سليمان السليم عضواً منتدباً
الأستاذ / خالد سليمان السليم نائباً للعضو المنتدب
2- تعيين رؤساء وأعضاء اللجان الرئيسية المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي :
- اللجنة التنفيذية
- لجنة الترشيحات والمكافآت
علماً بأن لجنة المراجعة قد تمت الموافقة على تشكيلها وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة في اجتماع الجمعية العامة العادية المشار إليه أعلاه.
3- تعيين ممثلي الشركة لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق الأنظمة واللوائح لدى كل من :
- هيئة السوق المالية
- السوق المالية السعودية (تداول)
- شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع)
4- تعيين الأستاذ/ يوسف أحمد سليمان أمين السر لمجلس الإدارة.