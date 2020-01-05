إعلان شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

1) الأستاذ / سعود بن سليمان بن عوض الجهني
2) الأستاذ / مساعد بن خالد بن صالح الشثري
3) الأستاذ/ وفي بن نافع بن عبدالله الشخص
4) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الشثري
5) الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس
6) الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي
7) الأستاذ / طارق بن خالد بن حمد العنقري .
2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م وعلى مهامها و ضوابط عملها ومكافأت أعضائها والتالية أسمائهم :-
1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيساً ).
2) الأستاذ / علي بن سليمان العايد ( عضواً من خارج المجلس ).
3) الأستاذ / تركي بن مـحمد بن صالح المرزوق ( عضواً من خارج المجلس ).
4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد ( عضواً من خارج المجلس ).
3. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.
4. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس.
5. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس.
6. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداولات المجلس.
7. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.
8. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات.
9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .
10. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية .
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
13. الموافقة على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية.
14. الموافقة على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة.
15. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.