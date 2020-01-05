إعلان شركة أسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية ( الاجتماع الثالث )

1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :-

1) الأستاذ / سعود بن سليمان بن عوض الجهني

2) الأستاذ / مساعد بن خالد بن صالح الشثري

3) الأستاذ/ وفي بن نافع بن عبدالله الشخص

4) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الشثري

5) الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس

6) الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي

7) الأستاذ / طارق بن خالد بن حمد العنقري .

2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م وعلى مهامها و ضوابط عملها ومكافأت أعضائها والتالية أسمائهم :-

1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيساً ).

2) الأستاذ / علي بن سليمان العايد ( عضواً من خارج المجلس ).

3) الأستاذ / تركي بن مـحمد بن صالح المرزوق ( عضواً من خارج المجلس ).

4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد ( عضواً من خارج المجلس ).

3. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس.

6. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداولات المجلس.

7. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات.

9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة .

10. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية .

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

13. الموافقة على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية.

14. الموافقة على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة.

15. الموافقة على سياسة تعارض المصالح.