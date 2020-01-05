يدعو البنك السعودي البريطاني (ساب) مساهميه إلى حضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة البنك السعودي البريطاني (ساب) دعوة مساهمي البنك الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة الإدارة العامة للبنك الكائن في شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/4mzRe42S4YG2 تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-06-03 الموافق 2020-01-28 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للبنك، يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لإنعقاد الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. جدول أعمال الجمعية 1- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ 28 يناير 2020م وتنتهي في 31 ديسمبر 2022م، وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها (مرفق السيرة الذاتية) وهم كل من:

- الاستاذ/ مارتن إدوارد باول

- الأستاذ/ خالد بن صالح السبيل

- الأستاذ/ سعد بن صالح السبتي

2- التصويت على تعديل السياسات والمعايير الإجرائية للعضوية في مجلس الإدارة (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).

3- التصويت على تعديل سياسة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية (مرفق مقارنة بالتعديلات والسياسة بعد التعديل).

نموذج التوكيل