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تفاصيل قتل قاسم سليماني: الدرون طلعت من قطر بيحركها واحد من أمريكا،والأمريكان بيتفرجوا وبياكلوا برجر

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