ولي العهد السعودي يبحث مستجدات الأوضاع مع رئيس وزراء العراق

مباشر: تلقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي اتصالا هاتفيا من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم السبت.

وأفاد بيان لمجلس وزراء العراق، نشرته الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداول الطرفان في الأوضاع الصعبة التي يواجهها العراق والمنطقة.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول التداعيات المرتقبة وأهمية التعاون للتخفيف من آثارها وتفادي التصعيد الشامل.

كان خادم الحرمين الشريفين قد أكد ف اتصال هاتفي مع الرئيس العراقي، اليوم السبت، أيضا، حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

ويشهد العراق توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح أمس الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي " في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى "خامنئي" للرد على الهجوم، فيما دانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة.

إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

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