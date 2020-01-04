خادم الحرمين يؤكد للرئيس "صالح" حرص السعودية على استقرار العراق

الرياض – مباشر: أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا اليوم السبت، بالرئيس برهم صالح رئيس جمهورية العراق.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأن خادم الحرمين الشريفين بحث خلال الاتصال مع الرئيس العراقي مستجدات الأحداث في المنطقة.

وأكد خادم الحرمين حرص المملكة على أمن واستقرار العراق الشقيق، وأهمية التهدئة ونزع فتيل الأزمة في المنطقة، واتخاذ كافة الإجراءات لخفض التوتر فيها.

من جهته، أعرب الرئيس العراقي عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولاهتمام المملكة بأمن العراق واستقراره، بحسب الوكالة.

يشار إلى أن العراق يشهد توترات أمنية، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" صباح أمس الجمعة، مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس "القيادي بالحشد الشعبي العراقي" في هجوم صاروخي بطائرة مسيرة، استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وتعاقبت بعدها ردود الأفعال الدولية، حيث أعلنت وكالات الأنباء الرسمية في إيران عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي برئاسة المرشد الأعلى "خامنئي" للرد على الهجوم، فيما دانت الحكومة العراقية الهجوم واعتبرته اعتداء على السيادة.

إلى أن أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم السبت، عن سقوط عدد من الصواريخ وسط العاصمة بغداد وقاعدة بلد الجوية.

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