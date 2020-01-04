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ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل مع تضاؤل المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
أسعار النفط تتراجع مع هدوء المخاوف الجيوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
التدريب التقني السعودية:إطلاق برامج تدريب لدعم توطين قطاع التشغيل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 11:08 صباحاً
Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
ترقب في المنطقة الخليج لماهية الرد الإيراني
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 04 يناير 2020 10:10 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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