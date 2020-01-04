سناب تستحوذ على الشركة التي طورت لها ميزة Cameos

استحوذت شركة (سناب) Snap على AI Factory، وهي شركة ناشئة متخصصة في مجال الرؤية الحاسوبية، وكان قد سبق للشركتين العمل معًا على تطوير إحدى مزايا تطبيق التراسل المصور (سناب شات) Snapchat.

وأكدت شركة سناب عملية الاستحواذ لموقع (تك كرنش) TechCrunch الذي أشار إلى أن قيمة الصفقة تُقدر بنحو 166 مليون دولار أمريكي، ومع ذلك، لم تؤكد سناب قيمة الصفقة.

يُشار إلى أن مؤسس الشركة الناشئة هو الأوكراني (فيكتور شابوروف) الذي كان قد أسس شركة سابقة باسم Looksery واستحوذت عليها (سناب) في عام 2015 ليصبح بعدئذ مدير قسم الهندسة لدى (سناب)، لكنه ترك العمل لديها في شهر أيار/مايو 2018 ليؤسس شركة AI Factory

وكانت شركة AI Factory قد طورت ميزة Cameos لتطبيق (سناب شات)، وهي تسمح للمستخدمين بتركيب وجوههم على مقاطع فيديو أخرى. وقد أُطلقت الميزة الشهر المنصرم.