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الدفاع التركية : تفكيك عبوة ناسفة في سيارة أجرة برأس العين السورية

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الدفاع التركية : تفكيك عبوة ناسفة في سيارة أجرة برأس العين السورية الدفاع التركية : تفكيك عبوة ناسفة في سيارة أجرة برأس العين السورية

جي بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الدفاع التركية، تفكيك القوات المسلحة عبوة ناسفة زرعها إرهابيو "ي ب ك/بي كا كا" في سيارة أجرة بمدينة رأس العين شمالي سوريا.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أن أعضاء من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" قاموا بزرع عبوة ناسفة في سيارة إستولوا عليها من أحد المواطنين في مدينة رأس العين.

وأضاف أن فرق تفكيك المتفجرات تمكنت من إبطال مفعول العبوة في السيارة فور تلقيها بلاغا من أحد المواطنين السوريين.

وصرح صاحب السيارة، أنه خلال نقله سيدة وطفلها من قرية الداوودية إلى مدينة رأس العين، اوقفته عناصر من تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" واعتقلوه بحجة تهريبه أشخاص، وبعد مدة افرجوا عنه.

وأضاف أنه خلال الطريق تلقى اتصالا يفيد بأن سيارته تم تفخيخها بعبوة ناسفة أثناء اعتقاله من قبل الإرهابيين.

وتابع "أبلغت القوات التركية، وطلبوا مني عدم الاقتراب من المدينة، لكي يقوموا بتفكيك العبوة بمنآى عن المدنيين".

وأعرب سائق التاكسي عن شكره لله ثم للقوات التركية، التي تمكنت من السيطرة على الموقف وجنبت وقوع قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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