تحذيرات بشأن هجمات سيبرانية إيرانية محتملة ضد أمريكا

أصدر كريستوفر كريبس Christopher C. Krebs، مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية تحذيرًا بشأن موجة جديدة محتملة من الهجمات السيبرانية الإيرانية التي تستهدف الأصول الأمريكية بعد مقتل قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية على مطار بغداد بالعراق.

وقال كريبس في تحذير نادر على موقع تويتر: بالنظر إلى التطورات الأخيرة، فإنني أعيد تأكيد بياننا الصادر في الصيف، مضيفًا أن الوقت قد حان لمواكبة التكتيكات والتقنيات والإجراءات الإيرانية وإيلاء اهتمام وثيق بالأنظمة الحساسة، وخاصةً أنظمة التحكم الصناعية ICS، والتأكد من مراقبة وصول الجهات الخارجية.

فيما قال القائم بأعمال وزارة الأمن الداخلي DHS، تشاد وولف Chad F. Wolf، في بيان: وزارة الأمن الداخلي مستعدة لمواجهة ومكافحة أي تهديدات تواجه وطننا، وأضاف “بينما لا توجد حاليًا أي تهديدات محددة وذات مصداقية ضد وطننا، فإن وزارة الأمن الداخلي تواصل مراقبة الوضع والعمل مع شركائنا الفيدراليين والمحليين لضمان سلامة كل أمريكي”.

وكانت وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية CISA قد حذرت أيضًا في شهر يونيو 2019 من زيادة الهجمات السيبرانية باستخدام أدوات المسح المدمرة التي تستهدف الصناعات الأمريكية والوكالات الحكومية من قبل الجهات الفاعلة الإيرانية أو الوكلاء الإيرانيين.

