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كاميرات شاومي تصل إلى الصور من الكاميرات الأخرى

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كاميرات شاومي تصل إلى الصور من الكاميرات الأخرى كاميرات شاومي تصل إلى الصور من الكاميرات الأخرى

منعت شركة جوجل المورد الصيني شاومي من العمل مع بعض أجهزتها بعد أن اشتكى أحد العملاء من أنه قادر على مشاهدة مقاطع لمنازل الأشخاص الآخرين بواسطة كاميرات المراقبة، حيث تعاني كاميرات شاومي الأمنية المنزلية من ثغرة تسمح بسحب الصور الثابتة من كاميرات العملاء الآخرين باستخدام جهاز الشاشة الذكية Google Nest Hub.

وظهرت المشكلة عندما نشر أحد مستخدمي موقع ريديت Reddit لقطات فيديو وصور لما يحدث عندما يتصل جهازه Google Nest Hub بكاميرا Xiaomi Mi Home Security، حيث يعرض جهاز جوجل صورًا ثابتة بالأبيض والأسود مأخوذة على ما يبدو من كاميرات أمان منزلية أخرى من شاومي متصلة بالإنترنت.

وبالرغم من أن الصور ليست واضحة تمامًا، إلا أنها ما تزال تكشف جزئيًا عما يدور داخل منازل الناس، إذ أظهرت إحدى الصور طفلًا يرقد في سرير ورجل مسن نائم على كرسي، وتسببت المشكلة في جعل جوجل توقف التكامل بسرعة مع كاميرات شاومي.

وقال متحدث باسم جوجل: نحن على دراية بهذه المشكلة وعلى اتصال بشاومي للعمل على حلها، وقمنا في غضون ذلك بتعطيل تكامل شاومي على أجهزتنا، فيما ألقت الشركة الصينية باللوم في حدوث المشكلة على تحديث طرحته بتاريخ 26 ديسمبر 2019 لتحديث ذاكرة التخزين المؤقت من أجل تحسين جودة بث الكاميرا.

وقالت الشركة الصينية: إن الخلل يحدث في ظروف نادرة للغاية عندما يعمل جهاز Google Nest Hub في ظل ظروف الشبكة السيئة، دون أن تشرح أي شركة المشكلة، لكن بيان شاومي يشير إلى أن كاميراتها الأمنية تأخذ الفيديوهات والصور وتخزنها في ذاكرة التخزين المؤقت للجهاز عندما يكون الإنترنت بطيئًا، لكن لسبب ما، فإن تلك الصور تتسرب على جوجل السحابية.

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وأضاف البائع الصيني “لقد وجدنا أن هناك 1044 مستخدمًا لديهم مثل هذه التكامل وقد يتأثر عدد قليل فقط منهم بظروف الشبكة السيئة للغاية، ولن تحدث هذه المشكلة إذا كانت الكاميرا مرتبطة بتطبيق شاومي Mi Home، ونعتذر عن أي إزعاج قد تسبب به هذا الخلل لمستخدمينا”.

ويسلط الحادث الضوء على المخاوف المستمرة حول أمن الكاميرات المتصلة بالإنترنت، والتي كانت في الماضي تستخدم من قبل المتسللين للدخول إلى منازل الناس، حيث تم اختراق كاميرات Nest التي تبيعها جوجل في الماضي واستخدمت لإرسال ملفات صوتية، بما في ذلك تهديدات لأصحاب المنازل.

كما جرى الإبلاغ في شهر نوفمبر عن وجود خلل في أجراس الأبواب التي تم بيعها بواسطة شركة Ring التابعة لشركة أمازون، وقد سمح الخلل للمتسللين بالحصول على صور ومقاطع فيديو خاصة، وحتى الوصول إلى الأجهزة المنزلية الذكية التي تعمل على الشبكات اللاسلكية للعملاء.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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