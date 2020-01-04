بعد فحص الدخان الجديد..لجنة حكومية بالسعودية تُصدر توجيهاتها لشركات التبغ

الرياض – مباشر: أكدت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بالمملكة العربية السعودية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ.

وأوضحت اللجنة المختصة بمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أنه بالإشارة إلى ما تم رصده بشأن وجود اختلاف في تجربة المُستهلك لمنتجات التبغ قبل وبعد التغليف العادي (الجديد)، فقد تبيَّن من خلال نتائج التحليل والاختبارات التي قامتْ بها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عددٍ من منتجات التبغ، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المُعتمدة.

وأضافت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية سعودية لمعالجة ما طرأ على موضوع الدخان بعد تغيير شكل العبوة الخارجية، أن هذا الاختلاف قد يؤدي إلى تغير في تجربة المستهلك، بحسب وكالة انباء السعودية "واس".

وأكدت أنه بناءً على ذلك، فقد تم توجيه الشركات الـمُصنِّعة للتبغ وإلزامها بمعالجة هذا الاختلاف وتعديل هذه السمات لتتوافق مع النكهة المعتادة لدى المُستهلك، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

وأضافت اللجنة أنه تم توجيه الشركات ووكلائها بالتواصل مع المستهلكين بشكل مباشر من خلال مراكز اتصال مُخصصة لاستقبال شكاوى وملاحظات المستهلك ومعالجتها تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار.

كان مسؤولون سعوديون علقوا على مشكلة تغير طعم وجودة السجائر؛ بعد التغليف الجديد لعبوات التبغ، ووجهت كل من هيئة الغذاء والدواء والهيئة العامة للزكاة والدخل انتقادات لشركات التبغ.

وقال رئيس هيئة الغذاء والدواء بالمملكة هشام الجضعي، إن تغير نكهة جميع منتجات التبغ فجأة يعطي احتمال أن هناك عملاً مرتباً بين شركات التبغ؛ لأجل إفشال مشروع التغليف الجديد لعلب الدخان.

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