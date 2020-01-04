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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
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شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
حفتر يعلن النفير العام لمواجهة أي قوات أجنبية ترسل إلى ليبيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 04 يناير 2020 05:20 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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