"القوى العاملة" تُحصل 19مليون جنيه مستحقات مصريين بالسعودية خلال 2019

القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة القوى العاملة بمصر، تحصيل مبلغ 19.3 مليون جنيه، كمستحقات للمصريين العاملين بالسعودية، خلال عام 2019.

وأكد الوزير محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية في جدة بالمملكة العربية السعودية، استطاع حل مشكلات العمالة المصرية التي قدمت شكاوى للمكتب ولها مستحقات لدى أصحاب الأعمال والشركات.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في بيان اليوم السبت: قام المكتب بتجديد 3 آلاف و 310 عقود عمل للعمالة المصرية، بالإضافة إلى توثيق 11 ألفا و153 شهادة استمرارية، وتوفير 145 فرصة عمل جديدة ودائمة بالداخل، فضلا عن 69 فرصة عمل تم توفيرها من خلال نقل الكفالة، والموافقة على 12 إعلاناً لتوفير 196 فرصة عمل، وذلك خلال عام 2019.

وأضاف متحدث الوزارة أن المستشار العمالي عثمان رمضان، والملحق العمالي ياسر غازي في جدة، قاما بحل 112 شكوى بالطرق الودية، وتحويل 28 شكوى للجهات المعنية بعد نفاد الطرق الودية، ومازالت هناك 12 شكوى قيد الدراسة والبحث، وذلك من إجمالي 152 شكوى تلقاها المكتب خلال الفترة محل التقرير.

وأشار هيثم سعد الدين، إلى أنهما قاما بعمل 5 آلاف و227 مقابلة والرد على استفسارات واستشارات شخصية من خلال المكتب العمالي مباشرة، إلى جانب 28 زيارة ميدانية للمصالح والهيئات العمالية الأخرى، وزيارة شركات لإنجاز مطالب العاملين، وعقد لقاءات واجتماعات مع الجالية المصرية بجدة.

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