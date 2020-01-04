قناة السويس تثبت رسوم العبور خلال 2020..وتستثني فئتين من السفن

القاهرة – مباشر: أعلنت الهيئة العامة لقناة السويس، أكبر ممر ملاحي بالعالم، اليوم السبت، عن تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة في 2020.

وذكرت الهيئة في بيان، أن القرار استتثنى فئتين فقط من أنواع السفن، وهما سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المُسال.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه تقرر زيادة رسوم عبوره سفن الصب الجاف، وناقلات الغاز البترولي المُسال بنسبة قدرها 5 في المئة، عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر إبريل/ نيسان.

وأفادت باستفادة كل من سفن الحاويات، وناقلات البترول ومنتجاته وناقلات الغاز الطبيعي، وسفن حاملات السيارات، والبضائع العامة والجرارات، والسفن السياحية والأنواع الأخرى، من القرار.

ومن جانبه أشار رئيس الهيئة الفريق أسامة ربيع، إلى نجاح السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهجتها الهيئة خلال عام 2019 في جذب العديد من الخطوط والشركات الملاحية التي لم تكن تعبر القناة حيث عبرت 3463 سفينة، بما كان له بالغ الأثر نحو زيادة الحصة السوقية لقناة السويس على هذه الطرق وزيادة إيرادات القناة بواقع 731 مليون دولار في 2019.

وارتفعت إيرادات الهيئة العامة لقناة السويس بنسبة 1.3 في المئة، لتسجل 5.8 مليار دولار في 2019، بحسب بيان للهيئة اليوم السبت.

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