اعدام أردنيين اثنين في السعودية

جي بي سي نيوز :- أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (الخميس)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في منطقة تبوك بحق "م. هـ"، و".خ م" (أردنيي الجنسية)، لتهريبهما حبوب الإمفيتامين المحظورة.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيانها أنه تم القبض على الجانيين عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل في الجانيين، اليوم في منطقة تبوك.