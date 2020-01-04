أهم الأحداث في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي

مباشر: شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً هادئاً في بدايته مع الاحتفالات بالعام الجديد، لكنها أبت أن تكون نهايته على نفس المنوال حيث أثارت التوترات الجيوسياسية ضجة كبيرة بنهاية الأسبوع.

كما أثرت البيانات السلبية المتعلقة بالنشاط الصناعي على معنويات المستثمرين، في حين قدمت إجراءات الصين التحفيزية بعض الدعم للأسواق.

المركزي الصيني يقرر تعديل سياسة الفائدة على القروض في 2020

يعتزم بنك الشعب الصيني استخدام معدل الفائدة الأساسي على القروض كمعيار جديد لتسعير القروض الحالية ذات الفائدة المتغيرة، في خطوة من شأنها المساعدة في خفض تكاليف الاقتراض ودعم النمو الاقتصادي.

محلل يحذر من خسائر محتملة تصل لـ20% بالأسهم الأمريكية

حذر محلل من أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تشهد خسائر بنسبة تتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة بحلول بداية العام المقبل.

إلغاء 150 رحلة طيران في ألمانيا بسبب إضراب لوفتهانزا

تعرضت 180 رحلة جوية في ألمانيا للإلغاء اليوم الاثنين، بسبب إضراب طاقم الطيران في شركة لوفتهانزا مع الخلافات في محادثات الأجور.

حائز على نوبل: الهبوط القادم للاقتصاد الأمريكي سيكون "ركوداً واسعاً"

يعتقد اقتصادي حائز على جائزة نوبل أن الاتجاه الهبوطي القادم في الاقتصاد الأمريكي يشبه "ركود واسع ومتنوع".

كارلوس غصن يفر من اليابان: "أهرب من الظلم والاضطهاد"

غادر رئيس شركة نيسان السابق "كارلوس غصن" اليابان متجهاً إلى لبنان مما أسماه "الظلم والاضطهاد السياسي"، في خرق قانون غير مسبوق لقواعد الكفالة والرقابة.

صندوق الثروة التركي يشتري حصة البنك الأوروبي في بورصة إسطنبول

قام صندوق الثروة السيادية في تركيا بالاستحواذ على حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في بورصة إسطنبول والبالغة 10 بالمائة.

"هواوي" تخفض تقديرات الإيرادات لـ122 مليار دولار في 2019

خفضت شركة هواوي الصينية تقديراتها للإيرادات خلال مجمل عام 2019، لتبلغ حوالي 122 مليار دولار، وسط توقعات بأن يكون العام الجديد "صعباً".

ترامب: توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية منتصف يناير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يُوقع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين في منتصف الشهر المقبل.

مستثمر يبيع جميع أسهمه في "تويتر"

قال مستثمر أمريكي إنه باع كل أسهمه في شركة "تويتر" ، معربًا عن عدم ثقته في الرئيس التنفيذي "جاك دورسي" وقرار الشركة بحظر الإعلانات السياسية.

النشاط الصناعي في منطقة اليورو يواصل الانكماش خلال ديسمبر

يواصل النشاط الصناعي في منطقة اليورو الانكماش وإن كان بوتيرة أقل من التقديرات الأولية خلال الشهر الأخير من عام 2019.

المركزي الصيني يخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز الاقتصاد

قرر البنك المركزي في الصين خفض كمية السيولة التي يجب أن تحتفظ بها كافة المصارف كاحتياطي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد الآخذ في التباطؤ.

محلل يتوقع قفزة بالإسترليني إلى 1.65 دولار في 2020

توقع محلل استراتيجي أن الجنيه الإسترليني سوف يقفز إلى مستوى 1.65 دولار في عام 2020، كما يرى أن العملة ستكون واحدة من أفضل الصفقات في العالم.

مسح: الركود الاقتصادي يتصدر مخاوف رؤساء الشركات الأمريكية في 2020

أظهر مسح حديث أن الرؤساء التنفيذيين للشركات الأمريكية يرون أن الركود الاقتصادي يمثل الخطر الأكبر في 2020.

تقرير: إيرباص تتجاوز بوينج لتصبح أكبر صانع طائرات بالعالم

انتزعت "إيرباص" صدارة شركات تصنيع الطائرات في العالم خلال 2019 بعد تجاوز منافستها الأمريكية "بوينج" التي تكافح لاستعادة إنتاج طائراتها "737 ماكس" بعد حادثتين مميتتين.

ترامب: كان يجب التخلص من "قاسم سليماني" قبل عدة سنوات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الإيراني "قاسم سليماني" كان يجب قتله قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أنه المسؤول عن قتل الآلاف من الأمريكيين والإيرانيين كذلك.

النشاط الصناعي الأمريكي ينكمش لأدنى مستوى منذ 2009

عمق النشاط الصناعي في الولايات المتحدة انكماشه لأدنى مستوى في 10 سنوات ونصف خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مع تراجع الطلبيات الجديدة والإنتاج.

مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع

انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 11.5 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

محللون: أسعار النفط قد تقفز لـ80 دولاراً مع النزاع الجيوسياسي

توقع محللون أن يقفز سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً للبرميل إذا تسبب تصعيد التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات من الخام.