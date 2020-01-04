"الخدمة المدنية" السعودية تحصد 95% في مؤشر النضج الرقمي

الرياض – مباشر: حصدت وزارة الخدمة المدنية السعودية، ممثلة بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، نسبة 95 بالمائة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن هذه الخطوةٍ تعزز أهمية الخدمات الرقمية، الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى حصول الوزارة على شهادة الموقع البلاتيني، في ملف التحول الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات.

وذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي فيصل باخشوين، أن الوزارة تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين.

ووفقا للوكالة الرسمية، يتولى برنامج "يسّر" الإشراف على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث يعمل على دراسة ومراقبة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة.

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