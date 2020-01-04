أخبار عاجلة

Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش -
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات -
هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء" -
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين -
ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل -
مباشر.. قاسم سليماني إلى مثواه الأخير -
TCL تدخل عالم الهواتف الذكية باسمها الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"الخدمة المدنية" السعودية تحصد 95% في مؤشر النضج الرقمي

Google+ Print

الرياض – مباشر: حصدت وزارة الخدمة المدنية ، ممثلة بوكالة الوزارة للتحول الرقمي، نسبة 95 بالمائة في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن هذه الخطوةٍ تعزز أهمية الخدمات الرقمية، الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى حصول الوزارة على شهادة الموقع البلاتيني، في ملف التحول الرقمي، وهو الأمر الذي ينعكس إيجاباً على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات.

وذكر وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي فيصل باخشوين، أن الوزارة تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولاً رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، حيث يستفيد من خدماتها أكثر من 3 ملايين.

ووفقا للوكالة الرسمية، يتولى برنامج "يسّر" الإشراف على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، حيث يعمل على دراسة ومراقبة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة.

ترشيحات

الجبير: بيان السعودية بشأن الأحداث بالعراق يؤكد على أهمية التهدئة

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج

بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق أو إيران

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين

الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين

هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"

المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات

المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات

البيئة السعودية تطرح مشروع إدارة النفايات لاستطلاع الآراء

البيئة السعودية تطرح مشروع إدارة النفايات لاستطلاع الآراء