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بعد مقتل "سليماني"..الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

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بعد مقتل "سليماني"..الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط بعد مقتل "سليماني"..الولايات المتحدة تنشر قوات إضافية في الشرق الأوسط

مباشر: قال مسؤول عسكري أمريكي إن الولايات المتحدة ستنشر نحو 3 آلاف جندي إضافي في الشرق الأوسط، مع تصاعد التوترات مع إيران.

وربط المسؤول العسكري تصريحاته بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة، في غارة أمريكية استهدفته وعدد من قيادات الحشد الشعبي بالقرب من مطار بغداد، وفقا لوكالة الأنباء الأمريكية "سي إن إن".

ولفت المسؤول إلى أن القوات الإضافية ستأتي من قوة الرد الفوري التابعة للفرقة 82 المحمولة جواً.

وأشارت الوكالة إلى أنها ذكرت في وقت سابق أن هذه القوات تلقت أوامر للاستعداد للنشر، حسبما يتطلب الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وفي أعقاب الاضطرابات التي شهدتها السفارة الأمريكية في بغداد، نشرت الولايات المتحدة 750 جنديًا من نفس الوحدة وقالت إن نشر قوات إضافية أمر ممكن.

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