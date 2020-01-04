الاتحاد الأفريقي يبدي قلقه من التدخل العسكري في ليبيا

مباشر: أعلنت منظمة الاتحاد الأفريقي، عن قلقها من التهديدات بتدخل عسكري في ليبيا، بعد يومين من موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، في بيان اليوم السبت، إن تهديدات التدخلات السياسية والعسكرية المختلفة في شؤون ليبيا تزيد من خطر المواجهة التي لا علاقة لدوافعها بالمصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته إلى الحرية والسلام والديمقراطية والتنمية.

وأضاف فكي أن الاتحاد الأفريقي يطمح إلى حل سياسي شامل تلعب فيه جميع الجهات الفاعلة السياسية والاجتماعية الدور القيادي.

ودعا رئيس المفوضية المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود مع أفريقيا لتشجيع التوصل إلى حل سريع وسلمي لهذه الأزمة، والتي لها عواقب وخيمة من جميع النواحي على البلد والمنطقة والقارة ككل.

وكان البرلمان التركي قد صوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا يوم الخميس لدعم حكومة الوفاق الوطني في البلاد بناء على طلب رسمي للحصول على دعم عسكري من تركيا، مما أثار استياء دولي إزاء القرار.

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