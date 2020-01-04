بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق أو إيران

مباشر: نصحت وزارة الخارجية البريطانية، المواطنين البريطانيين بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، أو السفر إلى إيران إلا للضرورة بعد مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان: "نظرا لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين بعدم السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان والتفكير مليا فيما إذا كان سفرهم لإيران ضروريا".

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن إمكانية تصاعد التوترات في المنطقة.

ترشيحات:

ولي العهد السعودي يناقش التطورات الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي

الشركات الأمريكية تُغلق 7 منصات للتنقيب عن النفط

مطار البصرة: لم نسجل حالات إخلاء للعاملين الأجانب بالشركات النفطية

طيران الخليج البحرينية تلغي رحلاتها إلى بغداد والنجف

السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق