الجبير: بيان السعودية بشأن الأحداث بالعراق يؤكد على أهمية التهدئة

الرياض – مباشر: قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم السبت، إن بيان السعودية بشأن الأحداث في العراق يؤكد على نظرة المملكة لأهمية التهدئة لتجنيب دول المنطقة وشعوبها مخاطر أي تصعيد.

وكانت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، إن المملكة تتابع الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وتؤكد السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، حسب بيان الخارجية.

وفي وقت مبكر صباح الجمعة جرى الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران "قاسم سليماني" على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد.

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