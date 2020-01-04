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الأمم المتحدة: دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا سيؤدي لتعميق الصراع

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الأمم المتحدة: دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا سيؤدي لتعميق الصراع الأمم المتحدة: دعم الأطراف المتحاربة في ليبيا سيؤدي لتعميق الصراع

مباشر: قال الأمين العام للأمم المتحدة، إن "أي دعم أجنبي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعميق الصراع المستمر وزيادة تعقيد الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل."

وأضاف أنطونيو غوتيرش، في بيان، أن الانتهاكات المستمرة لحظر الأسلحة المفروض بموجب قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وتعديلاته في القرارات اللاحقة تزيد الأمور سوءا.

وأشار إلى أن التقيد الصارم بالحظر ضروري لتهيئة بيئة مواتية لوقف الأعمال القتالية في ليبيا.

وكان البرلمان التركي قد صوت لصالح إرسال قوات إلى ليبيا يوم الخميس لدعم حكومة الوفاق الوطني في البلاد بناء على طلب رسمي للحصول على دعم عسكري من تركيا.

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