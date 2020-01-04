أخبار عاجلة

Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش -
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي -
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة -
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية -
المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات -
هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء" -
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين -
ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل -
مباشر.. قاسم سليماني إلى مثواه الأخير -
TCL تدخل عالم الهواتف الذكية باسمها الخاص -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

وزير الثقافة الروسي: لا أحد يستطيع الوقوف في وجه "ماشا والدبّ"

Google+ Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مباشر.. قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

مباشر.. قاسم سليماني إلى مثواه الأخير

إيران.. البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب

إيران.. البنتاغون وكل من لعب دورا في اغتيال سليماني على لائحة الإرهاب

أستراليا: دخان "دام" يحيط بإحدى طائرات سلاح الجو الأسترالي

أستراليا: دخان "دام" يحيط بإحدى طائرات سلاح الجو الأسترالي

أردوغان يتحرك عسكريا وحفتر يسيطر على سرت

أردوغان يتحرك عسكريا وحفتر يسيطر على سرت