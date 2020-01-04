الأمم المتحدة تدعو إلى وقف التصعيد في منطقة الخليج

مباشر: دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى "ضبط النفس" في أعقاب مقتل جنرال إيراني نتيجة غارة أمريكية في بغداد بالعراق.

وقال أنطونيو غوتيرش، في بيان، "إنه يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الأخير.. لأن العالم لا يستطيع تحمل حرب أخرى في منطقة الخليج".

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن إمكانية تصاعد التوترات في المنطقة.

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