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محدث.. "داو جونز" يتراجع 230 نقطة بالختام مع التوترات السياسية

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محدث.. "داو جونز" يتراجع 230 نقطة بالختام مع التوترات السياسية محدث.. "داو جونز" يتراجع 230 نقطة بالختام مع التوترات السياسية

مباشر: شهدت الأسهم الأمريكية هبوطاً قوياً في ختام جلسة اليوم الجمعة، مع خسائر تتجاوز 230 نقطة لمؤشر "داو جونز" على خلفية تصاعد التوترات الجيوساسية، لكن الأداء الأسبوعي لـ "وول ستريت" جاء متبايناً.

وغلبت الخسائر على قطاعات البورصة أمريكية، بينما ارتفعت أسهم قطاع النفط على خلفية صعود الخام بأكثر من 3 بالمائة عند التسوية.

وتصاعدت التوترات على خلفية غارة أمريكية على مطار بغداد استهدفت الجنرال الإيراني "قاسم سليماني" مما تسبب في صدمة للأسواق العالمية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها قامت بتلك الضربة من أجل ردع خطط إيران في المستقبل، في الوقت الذي أشار فيه الرئيس دونالد ترامب إلى أن طهران لم تربح أي حرب ولكنها لم تخسر في المفاوضات.

وأضاف أنه كان يجب التخلص من "سليماني" قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أنه المسؤول عن قتل الكثير من الأمريكيين.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ 2009، بينما ارتفع الإنفاق على البناء الأمريكي خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وعند الإغلاق، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 233 نقطة تقريباً إلى 28634.8 نقطة ليسجل أكبر هبوط يومي في شهر.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، لم يشهد المؤشر الصناعي أيَ تغيير.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.7 بالمائة إلى 3234.8 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

وهبط "ناسداك" بنحو 0.8 بالمائة إلى 9020.7 نقطة، لكنه يسجل مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمائة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينت، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.890.

مباشر (اقتصاد)

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