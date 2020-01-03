ترامب:لا نسعى لحرب مع إيران لكننا مستعدون في حالة الضرورة

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى الحرب مع إيران أو تغيير قيادتها، لكنها مستعدة لاتخاذ إجراءات في حالة الضرورة.

ونفذت الولايات المتحدة غارة جوية على مطار بغداد أدت إلى مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، مما ساهم في تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران.

وأضاف ترامب في خطاب تليفزيوني، اليوم الجمعة، أن الضربة التي قامت بها الولايات المتحدة كانت لوقف الحرب لا لبدء أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن الضربة كانت تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية، مشيرة ً إلى أن واشنطن إلى أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في جميع أنحاء العالم.

وأشار الرئيس الأمريكي أن "سليماني" كان يخطط لهجمات على دبلوماسيين وجنود أمريكيين.

لكن ترامب ذكر أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ أي إجراء ضروري إذا كانت إيران تهدد حياة الأمريكيين.

وفي تغريدة عبر "تويتر" في وقت سابق من اليوم، قال ترامب إن إيران لم تربح أي حرب لكنها أيضاً لم تخسر في المفاوضات.