محدث.. مكاسب النفط تتجاوز 3% ليسجل أعلى تسوية منذ مايو

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة لأعلى مستوى في 7 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط، لتسجل مكاسب أسبوعية.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.2 مليون برميل.

فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.900 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.

ومن جانبها، كشفت شركة "بيكر هيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بنحو 7 منصات للأسبوع الثاني على التوالي.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن الاضطرابات التي من شأنها التأثير على الإمدادات من الخام، ودفع الأسعار إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمائة خلال الجلسة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيران لم تنتصر في أيّ حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 63.05 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 20 مايو/آيار الماضي.

فيما حقق الخام الأمريكي مكاسب بأكثر من 2.1 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 7:48 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 3.5 بالمائة ليصل إلى 68.60 دولار للبرميل.