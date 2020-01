جي بي سي نيوز :- بث الديوان الملكي الهاشمي امس الثلاثاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تقريرا مصورا يعرض ملخصا لنشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني لعام 2019.

كل عام وأنتم بخير.. شاهدوا ملخص نشاطات جلالة الملك عبدالله الثاني لعام 2019 #الأردن



Happy New Year! Watch the wrap-up of His Majesty King Abdullah II's activities in 2019#Jordan pic.twitter.com/IqYijKOY0c