ولي العهد السعودي يناقش التطورات الأخيرة مع وزير الخارجية الأمريكي

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الخارجية السعودية، عن تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا اليوم الجمعة، من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه جرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأحداث في العراق والجهود المبذولة لنزع فتيل التوتر في المنطقة.

وأوضح البيان أن ولي العهد السعودي بحث مع المسؤول الأمريكي ما يمكن عمله للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط في هذه الفترة المضطربة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الخارجية السعودية في بيان منفصل، إن المملكة تتابع الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وتؤكد السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع، حسب البيان.

وفي وقت مبكر من اليوم جرى الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران "قاسم سليماني" على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد.

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