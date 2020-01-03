محدث..الذهب يقفز 24 دولاراً عند التسوية ليسجل رابع مكاسبه الأسبوعية

مباشر: عزز الذهب ارتفاعه لأكثر من 24 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، ليسجل مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وقفزت أسعار المعدن الأصفر لأعلى مستوى في 4 أشهر اليوم مع خسائر الأصول الخطرة وسط تزايد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل المسؤول الإيراني "قاسم سليماني" في غارة جوية أمريكية.

ومن جانبه، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "سليماني" كان مسؤولاً عن قتل العديد من الأمريكيين والإيرانيين كذلك، مشيراً إلى أنه كان يجب التخلص منه قبل عدة سنوات.

وينظر إلى الذهب كملاذ استثماري آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، انكمش النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ عام 2009، في حين ارتفع الإنفاق على البناء الأمريكي بأكثر من التوقعات.

ومن جهة أخرى، يترقب المستثمرون إعلان محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي عن اجتماعه الأخير في العام الماضي وذلك في وقت لاحق من اليوم.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.6 بالمائة أو ما يعادل 24.30 دولار ليصل إلى 1552.40 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 4 سبتمبر/أيلول الماضي.

وخلال الأسبوع المنتهي اليوم، سجل المعدن الأصفر مكاسب تبلغ 2.3 بالمائة أو ما يعادل 34.5 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 1.3 بالمائة أو ما يوازي 21.06 دولار مسجلاً 1550.19 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند مستوى 96.824.