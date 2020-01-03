الشركات الأمريكية تُغلق 7 منصات للتنقيب عن النفط

مباشر: تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي كما انخفضت منصات الغاز الطبيعي.

وأظهرت بيانات صادرة عن شركة "بيكر هيوز" اليوم الجمعة، أن الشركات الأمريكية أغلقت 7 منصات للتنقيب عن النفط خلال الأسبوع المنتهي اليوم لتصل إلى 670 منصة.

كما تراجعت منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي بمقدار منصتين لتصل إلى 123 منصة.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتىش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 2.3 بالمائة إلى 62.58 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو 2.9 بالمائة إلى 68.20 دولار للبرميل.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم فبراير/شباط بنحو 0.3 بالمائة إلى 2.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.