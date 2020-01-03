محللون: أسعار النفط قد تقفز لـ80 دولاراً مع النزاع الجيوسياسي

مباشر: توقع محللون أن يقفز سعر برميل النفط إلى 80 دولاراً للبرميل إذا تسبب تصعيد التوترات الجيوسياسية في تعطيل الإمدادات من الخام.

وقال محللون في تقرير نقلته شبكة "سي.إن.بي.سي" اليوم الجمعة، إن أسعار النفط من المرجح أن تتمسك بمستوى 70 دولاراً للبرميل.

وأضافوا أن أسعار الخام قد ترتفع إلى 80 دولاراً للبرميل حال تصعيد التوترات السياسية في الشرق الأوسط وانتشارها عبر حقول النفط.

وتسببت التوترات السياسية الناجمة عن غارة جوية أمريكية أدت الى مقتل أفراد عسكريين إيرانيين وعراقيين رئيسيين، في دفع أسعار الخام لمكاسب تتجاوز 4 بالمائة.

وبحسب المحللون، فمن المتوقع أن تدوم اشتباكات متوسطة إلى منخفضة بين الولايات المتحدة وإيران لنحو شهر على الأقل كما من المحتمل أن تكون منحصرة في العراق.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الأجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/أذار بنسبة 3.7 بالمائة مسجلاً 68.71 دولار للبرميل.