إنتاج النفط بالولايات المتحدة يستقر عند أعلى مستوى بتاريخه

مباشر: استقر إنتاج النفط في الولايات المتحدة عند أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع صافي واردات الخام الأمريكي بأكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في تقريرها الأسبوع الصادر اليوم الجمعة، أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط سجل 12.900 مليون برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 27 ديسمبر/كانون الأول هو نفس المستوى المسجل في الأسبوع السابق له.

فيما تراجعت واردات النفط الأمريكية إلى 6.352 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض 457 ألف برميل يومياً عن الأسبوع السابق له.

في حين ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من الخام بمقدار 1.065 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى مستوى 4.462 مليون برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق له.

وتراجع صافي واردات الخام الأمريكي بنحو 1.522 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 1.890 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد مخزونات النفط في الولايات المتحدة فقد تراجعت بنحو 11.5 مليون برميل بأكثر من التوقعات، بينما ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 3.2 مليون برميل.

وبحلول الساعة 4:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس/آذار بنحو 2.8 بالمائة ليصل إلى مستوى 68.12 دولار للبرميل.

كما صعد سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم فبراير/شباط بنسبة 2.4 بالمائة إلى 62.63 دولار للبرميل.