محدث.. الهبوط يغلب على الأسهم الأوروبية بالختام لتسجل خسائر أسبوعية

مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مع ابتعاد المستثمرين عن حيازة الأصول الخطرة على خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لتسجل خسائر أسبوعية.

وقادت أسهم السفر والسيارات خسائر البورصات الأوروبية، بينما ارتفع قطاع النفط والغاز بنحو 1 بالمائة مع التوترات الجيوسياسية.

وتراجعت شهية المخاطرة لدى المستثمرين مع التوترات الناجمة عن تنفيذ غارة أمريكية أدت إلى مقتل الجنرال الإيراني "قاسم سليماني"، ليتجهوا في المقابل إلى حيازة الأصول الآمنة مثل الذهب.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه كان يجب قتل "سليماني" قبل عدة سنوات، مشيراً إلى أن المسؤول عن مقتل العديد من الأمريكيين والإيرانيين أيضاً.

وفي بيانات صادرة اليوم، ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من 1 بالمائة لأول مرة في نحو عام، كما انكمش نشاط البناء في بريطانيا بأكثر من التوقعات.

فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 418.3 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنفس النسبة.

بينما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 7622.4 نقطة، لكنه تراجع بنحو 0.3 بالمائة خلال الأسبوع الجاري.

وانخفض المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 1.5 بالمائة ليغلق التعاملات عند مستوى 13219.1 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية بنحو 0.9 بالمائة.

في حين استقر المؤشر الفرنسي "كاك" إلى 6044.1 نقطة، لكنه ارتفع بنحو 0.1 بالمائة خلال الأسبوع المنتهي اليوم.

وبحلول الساعة 5:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي مسجلاً 1.1173 دولار.