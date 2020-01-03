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Alienware لديها حاسب محمول للألعاب على شكل نينتندو سويتش
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
إنتل تقدم نظرة على مستقبل أجهزة الحاسب القابلة للطي
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:42 صباحاً
الأسهم اليابانية ترتفع بالختام.. و"نيكي" يربح 370 نقطة
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الذهب يسجل مكاسب محدودة عالمياً مع ترقب التوترات الجوسياسية
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
المالية السعودية توقع مذكرة مع برنامج (مشروعات) لرفع مستوى الخدمات
-
الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
هيئة الاتصالات السعودية تصدر الإطار التنظيمي لـ "إنترنت الأشياء"
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
الخريف: 196 مصنعاً جديداً بالسعودية بعد قرار تحمل رسوم الوافدين
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
ارتفاع جماعي للقطاعات يقود السوق السعودي للصعود بالمستهل
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الثلاثاء 07 يناير 2020 10:26 صباحاً
البيئة السعودية تطرح مشروع إدارة النفايات لاستطلاع الآراء
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الثلاثاء 07 يناير 2020 09:58 صباحاً
مباشر.. قاسم سليماني إلى مثواه الأخير
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الثلاثاء 07 يناير 2020 09:56 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
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الشيخ حمد بن حمدان أل نهيان يفتتح أكبر متحف للسيارات الجبلية في دبي
أخبار العالم
BBC News عربي
الجمعة 03 يناير 2020 07:35 مساءً
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بديع النصاري
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