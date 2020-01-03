محدث.. النفط يرتفع 3% بعد بيانات المخزونات والتطورات الجيوسياسية

مباشر: واصلت أسعار النفط مكاسبها القوية بأكثر من 3 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط.

وتراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 3.2 مليون برميل.

فيما استقر إنتاج الولايات المتحدة النفطي عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 12.900 مليون برميل يوميا.

وتسببت غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة في مقتل الإيراني "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، بحسب ما أكدته وزارة الدفاع الأمريكي، الأمر الذي أثار المخاوف بشأن الاضطرابات التي من شأنها التأثير على الإمدادات من الخام، ودفع الأسعار إلى الارتفاع بأكثر من 4 بالمائة خلال الجلسة.

وكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن إيران لم تنتصر في أيّ حرب لكنها لم تخسر في المفاوضات.

وتلقت أسعار النفط كذلك الدعم من قرار بنك الشعب الصيني في وقت مبكر من الأسبوع بشأن خفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف الأمر الذي من شأنه توفير حوالي 800 مليار يوان (115 مليار دولار) من السيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وبحلول الساعة 4:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 3.1 بالمائة ليصل إلى 68.27 دولار للبرميل.

وكان الخام القياسي وصل إلى مستوى 69.50 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات ليكون بالقرب من مستوى 70 دولاراً للبرميل..

بينما ارتفع سعر العقود الأجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 3.8 بالمائة مسجلاً 62.28 دولار للبرميل.