إنفوجرافيك.. السعودية تُصدر 2.57 مليون تأشيرة عُمرة خلال 5 أشهر

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، صدور 2.57 مليون تأشيرة عمرة، منذ بدء الموسم وحتى اليوم، أي خلال 5 أشهر هجرية.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، في انفوجراف عبر حساب الوزارة، على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن الإحصاءات سجلت مغادرة 1.795 مليون معتمر بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة

وأوضح المؤشر أن دخول المعتمرين إلى المملكة تنوع بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 2.12 مليون معتمر، وعن طريق المنافذ البرية 116.5 ألف معتمر، فيما وصل 3.9 معتمر عبر المنافذ البحرية.

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