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مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع

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مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع مخزونات النفط الأمريكي تتهاوى 11.5 مليون برميل في أسبوع

مباشر: انخفضت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 11.5 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين في نفس الفترة.

وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الجمعة، انخفاض مخزونات النفط بمقدار 11.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي 27 ديسمبر/كانون الأول لتصل الى 429.9 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض مخزونات الخام الأمريكي بمقدار 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

كما ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 3.2 مليون برميل خلال الأسبوع السابق.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس/آذار بنسبة 3.7 بالمائة ليصل إلى 68.70 دولار للبرميل.

وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 3.5 بالمائة ليسجل 63.34 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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