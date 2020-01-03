السعودية تعلق على تصاعد التوترات في العراق

الرياض – مباشر: قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، إن المملكة تتابع الأحداث في العراق الشقيق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.

وأضافت الوزارة في بيان نشر على صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "أنه مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

وحسب البيان، تؤكد السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

وفي وقت مبكر من اليوم جرى الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في إيران "قاسم سليماني" على خلفية غارة جوية نفذتها الولايات المتحدة على مطار بغداد.

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